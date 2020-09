Palma di Montechiaro, al via il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti

Parte la raccolta differenziata anche a Palma di Montechiaro. "In questa prima fase - commenta Stefano Castellino - sono state coinvolte le attività commerciali di somministrazioni di alimenti e bevande e tutte quelle che hanno una produzione elevata di rifiuti. Già da qualche giorno è in atto, da parte della società Palma Ambiente srl, la distribuzione dei mastelli per la raccolta separata dei rifiuti alle centinaia di attività sparse su tutto il territorio".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Castellino prosegue: "La fase due riguarderà l’apertura delle isole ecologiche, strutture nelle quali gli utenti potranno conferire i rifiuti in maniera separata al fine di estendere il servizio a tutta la popolazione palmese. Un plauso particolare, quindi va a Palma Ambiente, la società in house del comune, per il lavoro svolto, a partire dal Cda (Presidente Giuseppe Spina, vicepresidente Lillo Inguanta e Consigliere Dario Burgio) ai tecnici, agli uffici amministrativi, al responsabile unico del cantiere, ai sorveglianti ed agli operatori tutti che lavorano quotidianamente con perizia per dare decoro e pulizia alla nostra città".