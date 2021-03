Operai folgorati mentre collocavano pannelli fotovoltaici, la prescrizione cancella 4 condanne

Il decorso del tempo rende non più punibile l'accusa di lesioni colpose, l'episodio al centro del processo risale a 10 anni fa: i tecnici restarono gravemente ustionati

Sentenza di condanna annullata perchè il reato è estinto per prescrizione. La Corte di Cassazione, 10 anni dopo i fatti, mette la parola fine cancellando le quattro condanne, decise dalla Corte di appello il 5 luglio del 2019, nei confronti dei responsabili di un cantiere dove restarono gravemente ustionati tre operai mentre montavano dei pannelli fotovoltaici.

Si tratta di Domenico Conigliaro, 45 anni, di Porto Empedocle, titolare della ditta “Flex Trust”, esecutrice dei lavori; Lillo Scrofani, 51 anni, di Palma, coordinatore per l’esecuzione dei lavori; Pietro Zarbo, 49 anni, di Palma, direttore tecnico della “Flex Trust” e Salvatore Provenzani, 44 anni, di Palma, capo cantiere della società esecutrice dei lavori e a sua volta vittima dell’incidente: per questo ha assunto la doppia veste di imputato e parte civile.

In primo grado e in appello erano stati inflitti sei mesi di reclusione a Provenzani, un anno e quattro mesi agli altri tre imputati. L’episodio al centro del processo risale al 6 maggio del 2011. Tre operai, alle dipendenza della Flex Trust, stavano realizzando un impianto fotovoltaico su terreni della ditta “Agricola Zarbo”, a Palma. Durante le operazioni di collocazione delle strutture metalliche sulle quali dovevano poggiare i pannelli sono rimasti folgorati da forti scariche elettriche. I tre feriti hanno riportato gravi ustioni, a uno di loro sono state amputate due dita di un piede. L’incidente sarebbe avvenuto per la presenza ravvicinata di alcuni tralicci elettrici che avrebbero provocato le scariche.

La Cassazione, pronunciandosi sui ricorsi dei difensori, gli avvocati Alfonso Neri, Salvatore Pennica, Giovanni Vinciguerra, Alfredo Gaito e Rosario Ninfosì, ha annullato il verdetto perchè i reati sono caduti in prescrizione.