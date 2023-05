Mancata messa in sicurezza di un immobile pericolante a Punta Bianca: non luogo a procedere per sindaco di Palma e dirigente Utc

Non luogo a procedere: il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, ha prosciolto il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, e il dirigente del settore urbanistica ed edilizia, Filippo Incorvaia.

I due imputati - difesi dall’avvocato Santo Lucia ed Enzo Alesci (del foro di Santa Maria Capua Vetere) - erano accusati di omissione di atti di ufficio in relazione alla mancata demolizione di un immobile abusivo a Punta Bianca, acquisito dal Comune e ritenuto pericolante.

La vicenda scaturisce da una segnalazione anonima a cui aveva fatto seguito un'indagine dei carabinieri: lo stabile pericolante, secondo quanto sostenuto dal pubblico ministero Sara Varazi che aveva chiesto il processo per il sindaco e il dirigente, doveva essere messo in sicurezza perché rischiava di crollare e provocare pericoli per la pubblica incolumità.

Il giudice, tuttavia, ha ritenuto che non vi fosse la "ragionevole previsione di condanna" richiesta dalla riforma Cartabia (in precedenza era sufficiente la necessità di approfondire i fatti in dibattimento) tanto da disporre il proscioglimento.