Operaio morto dopo essere stato colpito da escavatore, ex sindaco chiede di patteggiare

Uno dei due imputati patteggia e l'altra chiede di essere giudicata con il rito abbreviato. Il 15 settembre si torna in aula. Il procedimento è quello per la morte dell'operaio di 57 anni Michele Lumia, di Palma di Montechiaro, deceduto il 15 maggio del 2019 dopo essere stato colpito dalla benna di un escavatore mentre lavorava insieme a un collega nel terreno di un'azienda agricola.

ll pubblico ministero Paola Vetro ha chiesto il rinvio a giudizio per i coniugi, amministratori della società “Alba nuova più", Rosario Bonfanti, 58 anni, ex sindaco di Palma e la moglie Filippina Volpe, 50 anni. Lumia e un collega stavano lavorando in un terreno di proprietà dell’azienda dei coniugi Bonfanti, in contrada Val di Lupo, ad Agrigento: era stato loro richiesto, in particolare, di mettere in sicurezza dei vecchi scavi in prossimità di un manufatto di recente ristrutturazione.

I difensori - gli avvocati Francesco Scopelliti e Giuseppe Cacciatore - hanno chiesto il giudizio abbreviato per Volpe (con la condizione di sentire l'altro imputato) mentre per Bonfanti è stata formalizzata un'istanza di patteggiamento a un anno e otto mesi di reclusione.

I due operai avevano realizzato quattro “gabbioni”, dei muri di contenimento con ammassi di pietre trattenute da reti metalliche, e attorno alle 9,30 avevano iniziato la seconda “consegna” della giornata, ovvero far passare un tubo sotto uno dei muri per il deflusso dell’acqua. Mentre i due lavoratori erano impegnati a terra, lo stesso Bonfanti era alla guida di un escavatore per rimuovere i detriti dal terreno.

L'imputato avrebbe fatto una manovra improvvisa colpendo in pieno, con la benna, ovvero la parte terminale con cui si scava il terreno, il busto dell'operaio. Si torna in aula il 30 giugno.