Ztl, divieti di sosta, sensi unici e aree di parcheggio: come cambia la viabilità di Marina di Palma

Zona a traffico limitato sul lungomare Todaro di Marina di Palma. A deliberarla, fino al 28 agosto, è stata la giunta municipale.

Nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi, la Ztl sarà in vigore dalla 22 alle ore 01:30. Nei giorni di domenica e festivi, invece, dalla 22 a mezzanotte e mezza. L'inizio dell'area Ztl è in piazzale Antille fino a via Azzorre. Sono comprese nella ZTL le vie Haiti, Caroline, Hawaii, Samoa e Marianne. Il varco d’ingresso alla Ztl è in lungomare Todaro/piazzale Antille verso ovest.

All’interno della zona a traffico limitata è permanentemente vietata - ha previsto l'Esecutivo del sindaco Stefano Castellino - la circolazione e/o sosta di tutti i veicoli ad eccezione di quelli autorizzati con apposito permesso. I veicoli non autorizzati alla sosta nell’area Ztl verranno rimossi.

Divieto di sosta validità 0-24 con rimozione forzata:

1. Viale Mediterraneo, tratto compreso tra via Torre S. Carlo e il civico n. 36 (oltre via Bahamas), lato nord; 2. Viale Mediterraneo, da ingresso Trampolino fino a circa metri 8 oltre l'intersezione con la via Bahamas, lato sud; 3. Lungomare Todaro, dal civico n. 103 (casa Cumbo) all’intersezione con via Bahamas, lato sud.

Divieto di sosta validità 08 - 22 con rimozione forzata:

Viale Mediterraneo, tratto compreso tra Via Torre S. Carlo e casa Di Salvo, lato sud; d. Divieto di fermata: 1. Via Crucille, dalla Pizzeria Zingarello fino alla rotonda, lato sud; 2. Lungomare Todaro, da Piazzale Antille al civico n. 63 (casa Todaro), lato Nord; 3. Piazzale Antille, corsia e lato nord; 4. Via Bahamas, ambo i lati, ad eccezione dello slargo a sud, adiacenze via Mediterraneo 5. Via Guadalupe, lato nord fino all'angolo di casa Romano, e ambo i lati nel tratto prospiciente il Viale Mediterraneo; 6. Strada comunale per Marina di Palma, tratto compreso tra via Ventimiglia e via Torre San Carlo, ambo i lati; 7. Via Torre San Carlo, tratto compreso tra via Mediterraneo e casa Furnari, ambo i lati; 8. Via Crucille, dalla Pizzeria Zingarello a via Gibildolce, lato nord; 9. Via Martinica ,ambo i lati, con ingresso da via Guadalupe; 10. Via Azzorre, ambo i lati; 11. nel lato ovest della traversa priva di uscita e di denominazione, posta accanto al civico n.103 del lungomare Todaro.

Sensi unici di circolazione

• via Bahamas con senso di marcia da Nord verso sud; senso rotatorio nel Lungomare Todaro in corrispondenza con l'inizio di via Crucille, osservando la seguente regolamentazione della circolazione veicolare, circolazione a senso unico antiorario nell'anello di rotatoria, alla francese; obbligo di dare precedenza per tutte le immissioni alla rotatoria; divieto di fermata nell'anello della rotatoria

Stalli liberi riservati alla sosta dei veicoli

(Gli stalli all’interno della Z.T.L. e nei periodi di vigenza, saranno riservati ai soli veicoli autorizzati con obbligo di esposizione del Pass): Piazzale Antille corsia nord lato sud e corsia sud lato nord; • Lungomare Todaro, da via Azzorre al civico n. 104 (casa Cumbo) ambi i lati; • Lungomare Todaro dal civico n. 103 (casa Zimmile) al civico n. 63 (casa Todaro) con le ruote anteriore e posteriore destre sul marciapiede con obbligo per i pedoni di circolare sul marciapiede lato sud; • Lungomare Todaro sul marciapiede di fronte bar Blue In.

Stalli liberi riservati alla sosta dei motoveicoli

(Gli stalli all’interno della Z.T.L. e nei periodi di vigenza, saranno riservati ai soli veicoli autorizzati con obbligo di esposizione del Pass): • Slargo adiacente ingresso chiosco "Coco Bongo"; • Lungomare Todaro sul marciapiede dal civico n. 60 al n.63 (casa Racalbuto); h. Stalli riservati alle persone disabili: • Viale Mediterraneo, da via Torre San Carlo a Lungomare Todaro n. 2 posti; • Lungomare Todaro, da via Mediterraneo a via Crucille n. 4 posti; • Gli stalli di sosta saranno riservati nei lati dove è autorizzata la sosta; • Rimangono attivi gli stalli di sosta per invalidi riservati preesistenti in tutto il tratto del lungomare Todaro.

Divieto di accesso ai veicoli aventi una lunghezza superiore a mt. 6

Via Crucille, da via Gibildolce al piazzale Crucille esclusi gli autobus di linea.