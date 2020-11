"Viola gli obblighi dei domiciliari", ventenne portato in carcere

Avrebbe violato, e anche più volte, gli obblighi derivanti dagli arresti domiciliari ai quali era sottoposto. Ad ogni violazione accertata, i carabinieri hanno fatto seguire la necessaria segnalazione all’autorità giudiziaria. E nella giornata di mercoledì è arrivato un provvedimento d’aggravamento. Provvedimento che è stato subito eseguito dai militari dell’Arma della stazione di Palma di Montechiaro che hanno arrestato, e trasferito alla casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento, il ventenne G. R..

I carabinieri, così come le altre forze dell’ordine, si occupano quotidianamente dell’attività di verifica di chi è sottoposto agli arresti domiciliari o sotto altre misure di prevenzione. Nel caso specifico, stando a quanto è stato ricostruito ieri, il giovane di Palma di Montechiaro avrebbe – e anche in più di una circostanza – violato obblighi e prescrizioni derivati dagli arresti domiciliari ai quali era sottoposto. Ogni qualvolta i carabinieri della stazione cittadina hanno accertato le irregolarità hanno formalizzato una segnalazione all’autorità giudiziaria. Scontato, forse, il provvedimento che ha aggravato dunque la misura. Provvedimento al quale il ventenne non si è sottratto, lasciandosi arrestare appunto e trasferire al carcere di contrada Petrusa di Agrigento dove, adesso, dovrà restare a disposizione della magistratura.