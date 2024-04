Disposta vigilanza generica radio controllata per il sindaco di Palma di Montechiaro

Vigilanza generica radio controllata, o più semplicemente Vgr, anche per il sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino. Esattamente per come era già accaduto, il 29 dicembre scorso, per il sindaco di Santa Elisabetta Domenico Gueli, anche per Castellino il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal vice prefetto Massimo Signorelli, ha deciso una forma "dolce" di tutela nei confronti del primo cittadino.

Davanti casa del sindaco Castellino, così come davanti al Municipio, verranno fatti più passaggi delle pattuglie delle forze dell'ordine: carabinieri e polizia che sistematicamente si sincereranno che tutto sia in perfetto ordine. Si tratta di controlli periodici e di efficienza che servono sia in chiave preventiva che, eventualmente, repressiva.

Al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica hanno partecipato, naturalmente, i vertici della questura, del comando provinciale dei carabinieri e del comando provinciale della guardia di finanza.

Castellino ieri sera ha trovato appoggiata al cancello di casa una croce di carta con 9 proiettili calibro 12. A lasciare l'inquietante messaggio intimidatorio è stato un individuo che indossava un casco integrale. L'inchiesta dei carabinieri di Palma di Montechiaro, coordinati dalla compagnia dell'Arma di Licata, è in corso e procede a ritmi spediti. L'obiettivo è, naturalmente, uno soltanto: riuscire a dare un nome e cognome all'individuo che ha collocato il messaggio intimidatorio.

