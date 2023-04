Processione della Madonna del Castello, la Questura: "Rispettate le prescrizioni, grazie alla cittadinanza"

Nonostante le polemiche e le contestazioni, la solenne processione in onore della Madonna del Castello di Palma di Montechiaro si è svolta senza alcun intoppo e rispettando pienamente le prescrizioni della Questura.

"Un ringraziamento va alla cittadinanza per aver dimostrato rispetto per le istituzioni, un grazie particolare anche a chi, critico con le legittime disposizioni dell’autorità di pubblica sicurezza, le ha rispettate dimostrando osservanza per la legge" - hanno scritto il questore di Agrigento Emanuele Ricifari e il dirigente del commissariato cittadino Lucia Lombardo - .