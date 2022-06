Sorpreso ad urinare in mezzo alla strada viene richiamato, bracciante aggredisce un carabiniere: denunciato

Viene sorpreso, da una pattuglia dei carabinieri, mentre urina per strada e alla contestazione, fatta dai militari dell’Arma, “risponde” con frasi ingiuriose e minacce e si scaglia, aggredendolo, contro uno dei rappresentanti delle forze dell’ordine. Tanto il carabiniere, quanto il bracciante agricolo di Palma di Montechiaro, sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata dove i medici hanno diagnosticato e refertato contusioni guaribili in quattro giorni a testa. Il carabiniere ha riportato lesioni superficiali, mentre il palmese contusioni facciali.

Il bracciante, dopo che è stato dimesso dall’ospedale e dopo che la sua abitazione è stata sottoposta a perquisizione, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento. Il sessantaseienne dovrà, adesso, rispondere dell’ipotesi di reato di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, nonché atti osceni in luogo pubblico. A deferire, in stato di libertà, l’uomo sono stati i carabinieri della sezione operativa del Nor.