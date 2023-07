"Ruppe il setto nasale alla convivente": denunciato bracciante agricolo

Lesioni personali dolose e aggravate ai danni della convivente. E' per questa ipotesi di reato che il bracciante agricolo quarantenne che, nei giorni scorsi, aveva fatto finire la compagna in ospedale con il setto nasale rotto è stato denunciato alla Procura della Repubblica. Alla donna i medici dell'ospedale di Licata hanno diagnosticato una frattura guaribile in circa 30 giorni.

Ad intervenire nell'abitazione della coppia, durante la notte, erano stati i carabinieri di Palma di Montechiaro. La lite fra conviventi era scoppiata davanti ai figli minorenni.

Il bracciante agricolo quarantenne che ha picchiato, facendola finire in ospedale, la donna è stato adesso deferito in Procura.