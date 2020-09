Ambulanza guasta e servizio d'emergenza 118 assente: soccorsi complicati a Palma di Montechiaro

Ormai, da più di 10 giorni, il servizio di emergenza 118 a Palma di Montechiaro è assente. Guasto tecnico riferiscono, ma i palmesi - tutti, indistintamente, - sono a rischio.

I cittadini, di fatto, sono costretti a caricare i loro infortunati sulle proprie auto per raggiungere il pronto soccorso di Licata. Molto spesso l'unica ambulanza più vicina è proprio quella con tempi di intervento molto lunghi.

Secondo quanto riferisce un cittadino di Palma di Montechiaro, si sono già registrate molte criticità e c'è stato anche un decesso. "Non intendiamo più aspettare per un diritto che è fondamentale per salvare una vita umana - sbotta lo stesso cittadino - . Adesso basta, le istituzioni e la classe politica si facciano avanti".