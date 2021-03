Vede la polizia e abbandona un sacchetto pieno di cartucce: sequestrati 48 proiettili calibro 7,65

Un sacchetto con ben 48 cartucce di pistola, calibro 7,65, è stato ritrovato – e posto subito sotto sequestro – fra le erbacce del centro storico della città del Gattopardo. Ad accorgersi di quel sacchetto che poteva anche passare inosservato, pensando ad un sacco di rifiuti, sono stati i poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro. La città è in zona “rossa” – per provare a limitare l’impennata di casi di Coronavirus – già da giorni e tanto la polizia quanto tutte le altre forze dell’ordine continuano a realizzare controlli su controlli a quanti, in auto o in macchina, si spostano per le vie cittadine.

Nelle ultime ore, proprio durante una nuova raffica di verifiche a persone che circolavano a piedi, i poliziotti – sincerandosi sulle motivazioni degli spostamenti – dopo aver controllato alcuni palmesi si sono insospettiti per la presenza di un sacchetto in mezzo alle erbacce. E’ stata data un’occhiata, neanche tanto distratta, e subito gli agenti hanno compreso che all’interno non c’erano – non potevano esserci – rifiuti. E’ scattato il controllo e i dubbi si sono trasformati in realtà: in quel sacchetto c’erano delle cartucce per pistola. Non una, non due e neanche dieci. Ma ben 48 cartucce di una calibro 7,65. E’ scattato, naturalmente, subito il sequestro delle munizioni ed è stata anche, immediatamente, allertata la Procura della Repubblica.

Appare verosimile – ma l’attività investigativa, ieri, risultava essere appena all’inizio – che qualcuno, spostandosi con quel sacchetto ricolmo di cartucce, alla vista della polizia abbia deciso – per evitare guai - di sbarazzarsene immediatamente ed ha abbandonato il sacchetto di plastica con tutto il suo contenuto fra le erbacce. Il palmese sperava forse che quel sacchetto potesse passare inosservato e magari anche di poter tornare in un secondo momento per recuperarlo. Così, però, non è stato.