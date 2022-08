Si intrufola nel negozio durante la notte e ruba soldi e capi di abbigliamento

Si intrufola all’interno di un negozio della zona artigianale, in contrada Albanazzi, e porta via tutti i soldi presenti nel registratore di cassa e più capi d’abbigliamento. E’ stato messo a segno durante le ore notturne il furto ai danni dell’attività commerciale di proprietà di un quarantasettenne. Mentre il colpo veniva messo a segno non sono scattati allarmi, né nessuno sembrerebbe esserci accorto di nulla. La scoperta, da parte del titolare, è stata fatta l’indomani mattina, al momento della riapertura dell’attività commerciale. E’ stato lanciato l’allarme e in contrada Albanazzi sono accorse le pattuglie del commissariato di polizia di Palma di Montechiaro.

Gli agenti si sono occupati del cosiddetto sopralluogo di rito prima e poi hanno, naturalmente, avviato l’attività investigativa. A presidio dell’esercizio commerciale che ha subito la razzia non vi sarebbero telecamere di videosorveglianza. Ma i poliziotti hanno controllato anche tutte le altre attività adiacenti. Perché proprio eventuali filmati degli impianti di sicurezza potrebbero indirizzare, e anche bene, l’inchiesta.

I ritmi investigativi dei poliziotti lasciano intravedere, almeno così sembrerebbe, la possibilità che siano stati raccolti indizi o elementi importanti per arrivare all’identificazione del balordo o dei balordi che hanno colpito il negozio di abbigliamento. Il danno provocato all’attività commerciale, ieri, non risultava essere stato ancora quantificato nell’esatto ammontare. Ma è stato certamente importante a livello economico. Ma ha anche destabilizzato la serenità di tutti gli esercenti della zona