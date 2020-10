Coltello in pugno in due rapinano un bracciante: portato via un cellulare

Due uomini, con il volto coperto da casco integrale, puntano un coltello contro un giovane bracciante agricolo e si fanno consegnare tutto quello che il lavoratore aveva con se. Ad essere portato via è stato un telefono cellulare, d’ultima generazione, che è risultato assicurato. E’ accaduto tutto, nei giorni scorsi (ma la notizia è trapelata ed è stata confermata soltanto ieri), nelle campagne di Palma di Montechiaro.

A raccogliere la denuncia, a carico di ignoti, di rapina sono stati i carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro che, con il coordinamento del comando compagnia di Licata, hanno subito avviato le indagini.

Appare verosimile che i due delinquenti cercassero anche denaro, ma in realtà sarebbero riusciti a portar via soltanto il telefono cellulare. Una rapina che, comunque, si presenta decisamente anomala oltre che inusuale. Spetterà ai carabinieri provare a fare chiarezza e a ritrovare il cellulare. Ci vorrà del tempo, certo, ma l’attività investigativa consente oggi di riuscire a tracciare gli spostamenti dei telefonini e dunque anche a ritrovarli. Nessuno – essendosi verificato tutto nelle campagne di Palma di Montechiaro – avrebbe visto, né sentito nulla. E i due individui, travisati dal casco, a quanto pare, non si sarebbero lasciati tracce dietro le spalle. Ma i carabinieri, seppur nel fitto riserbo, stanno già provando a risalire alla loro identità.