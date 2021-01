Raccolta differenziata, conferimento con una app e buoni spesa per il territorio

Il sindaco: "I cassonetti sono automatici e il sistema di raccolta verrà effettuato da un solo e singolo dipendente consentendo anche un risparmio in termini di manodopera. Altri verranno impiegati, ad esempio, per il porta a porta per i non autosufficienti"

Raccolta dei rifiuti attraverso isole ecologiche dove i cittadini potranno conferire i rifiuti attraverso una card o una App. Ai cittadini verrà riconosciuto un premio, attraverso dei buoni spesa da spendere all'interno del territorio comunale. E' questo quanto è stato deliberato - durante l'assemblea dei soci di "Palma ambiente" - per il servizio di differenziata. Un sistema proposto dalla società "Nord engineering".

"I cassonetti - dice il primo cittadino - sono automatici e il sistema di raccolta verrà effettuato da un solo e singolo dipendente consentendo anche un risparmio in termini di manodopera. Altri verranno impiegati, ad esempio, per la raccolta porta a porta per i soggetti non autosufficienti. Questo nuovo sistema, inoltre, prevede l'automatizzazione anche della pulizia degli stessi strumenti utilizzati per la raccolta. Ringrazio gli uffici amministrativi, il direttore tecnico, Francesco Lazzaro nonché il Cda, il presidente Giuseppe Spina, il vicepresidente Lillo Inguanta e il consigliere Dario Burgio. Saremmo il primo Comune meridionale ad utilizzare questo nuovo sistema".

Per Marina di Palma, dove si prevede intanto un intervento di riqualificazione, è stata decisa la collocazione sottoterra degli strumenti di raccolta. Continua, di fatto, il programma di cambiamento portato avanti dall'amministrazione Castellino.

"Abbiamo intrapreso questo cammino ricevendo un servizio che veniva fuori da criticità immani. Da quel servizio ereditato si è costruito, pian piano, quelli che sono gli elementi per una società moderna in ambito di raccolta dei rifiuti - ha spiegato Giuseppe Spina - . Malgrado la pandemia, il servizio non è mai venuto meno, non c'è stata nessuna interruzione o criticità. Il merito va a tutti coloro i quali si sono adoperati per assicurarlo, il personale è stato encomiabile, con il cantiere sempre pronto senza lesinare sforzi. Siamo convinti che questa nuova sfida ci troverà pronti e saremo sempre più all'avanguardia per questo territorio. La tecnologia che verrà utilizzata rappresenterà un momento e un motivo di orgoglio per la città di Palma di Montechiaro".