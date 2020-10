Nascondeva una pistola clandestina nella credenza: arrestato 41enne

E' stato trovato in possesso di una pistola clandestina. Un'arma tenuta nella credenza della sala da pranzo. Un palmese di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro che hanno operato insieme ai colleghi della sezione Operativa della compagnia di Licata.

I militari dell'Arma dopo aver monitorato per diverso tempo L. V. M. di 41 anni hanno deciso di intervenire. I sospetti erano appunto che potesse detenere una pistola clandestina e di dubbia provenienza. Dopo essere entrati nell’abitazione, è bastato poco per ottenere delle conferme. Ben nascosta e coperta da alcuni panni, sopra un mobile della stanza da pranzo, i carabinieri hanno trovato una pistola di fabbricazione tedesca, marca "Hege Waffen West Germany Browing", calibro 7,65. Un'arma munita di due caricatori monofilari pieni entrambi per un totale di 14 cartucce

IIl palmese arrestato è stato messo, su disposizione del sostituto procuratore di turno, ai domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.

L’arma, posta sotto sequestro, sarà inviata agli esperti balistici del Ris. per effettuare tutti gli accertamenti necessari e per capire se è stata utilizzata o meno in passato in episodi criminosi.