Trovati in possesso di 700 ricci, sanzionati tre pescatori abusivi

Sono stati sorpresi, nella notte fra sabato e domenica, in possesso di circa 700 ricci, la cui pesca è vietata. Sono tre i pescatori abusivi che sono stati bloccati, a Marina di Palma, e sanzionati dalla guardia costiera di Licata. Come da procedura, gli uomini della Capitaneria di porto di Licata hanno anche sequestrato tutta l'attrezzatura utilizzata per la pesca di frodo.

La normativa stabilisce il tetto massimo di 50 ricci per ogni pescatore non professionista.