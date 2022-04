Piano di demolizione non idoneo e servizi igienici non installati: denunciato imprenditore edile

Ha omesso di installare gli idonei servizi igienici nel cantiere ed ha usato un piano di demolizioni non idoneo. E’ per queste irregolarità che i carabinieri del Nil hanno denunciato un imprenditore edile trentottenne e gli hanno elevato ammende per complessivi 4.914 euro.

Proseguono i controlli, nell’ambito delle attività di contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19 in ambienti di lavoro, dei militari dell’Arma del nucleo Ispettorato del lavoro del comando provinciale. E’ da mesi ormai che i carabinieri continuano, in ogni angolo della provincia, partendo naturalmente dal capoluogo, ad effettuare verifiche ed accertamenti nei cantieri edili e non solo. E ad ogni controllo, inevitabilmente, saltano fuori delle irregolarità. Così è stato anche a Palma di Montechiaro dove è stato ispezionato un cantiere edile. E a finire nei guai, con una denuncia alla Procura della Repubblica di Agrigento e con ammende per poco meno di 5 mila euro, è stato appunto un imprenditore trentottenne proprio di Palma di Montechiaro.

Nelle scorse settimane, un’altra attività imprenditoriale – allestita nella periferia di Licata – è stata sospesa e sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 20.491 euro e ammende per 2.457 euro. Ma, anche in quel caso, venne denunciato alla Procura il titolare dell’impresa: un licatese cinquantunenne.