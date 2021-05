Moto investe 49enne mentre attraversa e scappa: è "caccia" al "pirata" della strada

Investe un quarantanovenne di Licata che stava attraversando via Roma, a Palma di Montechiaro, e anziché fermarsi per prestare soccorso accelera e abbandona la zona. Ancora un altro caso, dopo quelli di San Leone, Licata e Porto Empedocle, di “pirata della strada”. A scappare, facendo perdere almeno per il momento ogni sua traccia, è stata una motocicletta. Tante, anzi tantissime, le persone che hanno assistito all’incidente stradale e si sono subito prodigate per richiedere l’intervento di un’autoambulanza del 118. Il licatese ferito, che era arrivato a Palma di Montechiaro per fare alcune sue personali commissioni, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”.

Non è risultato essere, per fortuna, tutti i vari controlli sanitari, in pericolo di vita, anche se ha riportato una frattura ad una spalla e una ad un braccio. Accompagnato dal legale di fiducia, l’avvocato Gaspare Lombardo, il quarantanovenne ha formalizzato denuncia – a carico di ignoti – alla stazione dei carabinieri. E i militari dell’Arma di Licata hanno avviato le indagini per cercare di dare un nome e cognome a chi guidava quella motocicletta e s’è reso responsabile di fuga dopo incidente stradale, omissione di soccorso e lesioni personali. Non è escluso – ma il riserbo è praticamente massimo, nessuno ha lasciato trapelare neanche la più piccola indiscrezione, - che i carabinieri possano già aver acquisito delle immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza posizionati su via Roma a Palma di Montechiaro. Un passaggio investigativo che, così come è già stato in altre realtà, potrebbe rivelarsi determinante.

Nell’ultimo caso, registratosi a Porto Empedocle, la donna che aveva investito il ciclomotore, con a bordo un minorenne, ed era scappata, s’è recata poco dopo alla stazione dei carabinieri per assumersi le sue responsabilità.