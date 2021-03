Messaggio intimidatorio recapitato al Comune, consigliere nel mirino

"Sei un bastardu, dimettiti m....". Questo, testualmente, il contenuto del messaggio intimidatorio - scritto al computer, imbustato e spedito via posta - al consigliere d'opposizione di Palma di Montechiaro Salvatore Malluzzo. Una missiva che è stata, spedita nei giorni scorsi, recapitata direttamente al Comune, a palazzo degli Scolopi.

A quanto pare, non sarebbe stata ancora formalizzata - né ai carabinieri, né alla polizia - nessuna denuncia in merito. Il consigliere comunale d'opposizione, protagonista di tante battaglie, verosimilmente, lo farà nelle prossime ore. Il recapito di quel biglietto non è però passato inosservato a quanti gravitano, per lavoro o per politica, al Municipio.