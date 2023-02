"Marijuana appesa ad essiccare fra i filari del vigneto", chieste condanne per zio e nipote

Quattro anni di reclusione sono stati chiesti per il 52enne Gioacchino Mangiavillano. Quattro anni e 6 mesi invece per il nipote Angelo Mangiavillano di 30 anni. A farlo - entrambi i palmesi sono accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio - è stata la Procura della Repubblica.

I due vennero arrestati nell'agosto del 2018. I carabinieri, allora, ritrovarono marijuana appesa - fra i filari del vigneto e i grappoli di uva - ad essiccare. Ma anche "erba" già essiccata, custodita in dei sacchi, e, dunque, verosimilmente, pronta ad essere smerciata. Venti i chili di "roba" che, allora, furono sequestrati.

La difesa dei due imputati, gli avvocati Giuseppe Vinciguerra e Daniele Re, hanno ribadito che la marijuana non era destinata ad essere messa in commercio. La sentenza è prevista per il 7 marzo.