"Fece realizzare lavori edili difformi", 56enne condannata e sottoposta ai domiciliari

Ha fatto realizzare dei lavori edili in totale difformità. Per questa accusa, una cinquantaseienne di Palma di Montechiaro è stata condannata alla pena di 3 mesi e ad una ammenda di 16 mila euro. Pena definitiva a cui i poliziotti del commissariato cittadino hanno dato esecuzione, in base ad una ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Palermo.

La donna è stata così posta agli arresti domiciliari. L'ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Palermo, diventata esecutiva a fine febbraio scorso, fa riferimento alla sentenza emessa dal tribunale di Agrigento il 27 marzo del 2019.