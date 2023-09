Telecamere nascoste per controllare i lavoratori (3 dei quali "in nero"): denunciato titolare di supermarket

Tre su quattro sono risultati essere "in nero". Ed inoltre, il titolare dell'attività ha fatto installare telecamere nascoste per controllare come lavorasse il personale. Sospensione dell'attività per un commerciante di Palma di Montechiaro che è stato anche sanzionato e denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica.

Ad effettuare, nei giorni scorsi, il controllo al supermercato sono stati i carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro di Agrigento.

Il trentacinquenne è stato deferito perché ritenuto responsabile di violazione degli obblighi, del datore di lavoro, di informazione dei lavoratori, impiego di lavoratori irregolari e utilizzo di strumenti audiovisivi per controllare gli impiegati. E' emerso infatti - durante l'ispezione dei militari dell'Arma - che attraverso le telecamere il commerciante era in grado di monitorare l’attività dei lavoratori.

Le sanzioni amministrative contestate ammontano a complessivi 61.170 euro.