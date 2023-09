Scovati 5 lavoratori "in nero" in un'azienda agricola, imprenditore denunciato e attività sospesa

Cinque su tredici. Questi i lavoratori "in nero", fra cui un romeno, scovati in un'azienda agricola di Palma di Montechiaro. Ad accertarlo, durante un'ispezione, sono stati i carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro e quelli della compagnia di Licata.

E' stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di sicurezza.

Il titolare dell'azienda agricola, un imprenditore cinquantenne di Palma di Montechiaro, è stato denunciato alla Procura di Agrigento, per aver omesso di sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria e per aver omesso di formare e informare i lavoratori circa i rischi connessi all’attività. Elevate sanzioni amministrative per 23.000 euro e ammende per complessivi 19.000 euro.