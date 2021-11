Banda di ladri "visita" un'abitazione: portati via gioielli, soldi ... ma anche 8 pistole e 3 fucili

Hanno portato via un mini-arsenale, ma anche gioielli e 3 mila euro in contanti. Sono i poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro che si stanno occupando dell’attività investigativa sul maxi furto messo a segno nell’abitazione di un trentunenne. Qualcuno – verosimilmente più persone – approfittando della momentanea assenza dei padroni di casa è riuscito ad intrufolarsi nella residenza e oltre ad arraffare tutti i gioielli e i contanti (3 mila euro appunto) che ha trovato, è riuscito a forzare l’armadietto blindato fissato alla parete dove il trentunenne custodiva otto pistole e tre fucili, tutto legittimamente detenuto. Senza lasciare tracce, i delinquenti si sono poi allontanati dall’abitazione.

La scoperta, per i proprietari, è stata fatta al momento del rientro. Subito è stato lanciato l’allarme, ma di fatto è servito a poco visto che i malviventi avevano già guadagnato campo ed erano riusciti a dileguarsi nel nulla, insieme a tutta la refurtiva. E’ stata, naturalmente, subito informata – come sempre avviene - la Procura della Repubblica di Agrigento.

Ma in questo caso a creare preoccupazione sono soprattutto le armi – otto pistole e tre fucili appunto – che sono scomparsi nel nulla. Il riserbo sull’attività investigativa è, a dir poco, categorico, ma non è escluso che i poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro possano aver già messo a segno delle perquisizioni mirate, cercando proprio di ritrovare quelle armi. Come da procedura ormai, è stata verificata anche l’eventuale presenza in zona di impianti di videosorveglianza pubblici o privati.