Ingoia una moneta da 50 centesimi e rischia di soffocare, salvato bimbo di 6 anni

Inghiotte una moneta di 50 centesimi, mentre stava giocando, e rischia di soffocare. Un bambino di 6 anni di Palma di Montechiaro è stato salvato grazie all'intervento prima dei medici dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" di Licata e poi da quelli di un ospedale di Palermo dove è stato trasferito.

Il piccino non appena ha iniziato a manifestare malessere e segni di soffocamento è stato soccorso da mamma e papà, portato all'ospedale di Licata la radiografia ha evidenziato la presenza della moneta in gola. Il timore, più che concreto, era che se quei 50 centesimi si fossero spostati si poteva lesionare l'esofago e quindi il bimbo poteva soffocare. E' stato deciso di trasferire il piccolo all'ospedale "Di Cristina" di Palermo dove i medici sono intervenuti per disostruire la gola, recuperando quella moneta che avrebbe potuto far soffocare il bambino.