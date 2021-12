Bimba morta nell'incendio della sua casa, vigili del fuoco al lavoro per stabilire cosa ha innescato il cortocircuito

Sarà il nucleo investigativo antincendio dei vigili del fuoco di Palermo, che sta per giungere lungo la scalinata di via San Giuseppe, nel centro storico di Palma di Montechiaro, a cercare di fare chiarezza su cosa abbia determinato il cortocircuito che ha ucciso - ieri sera - la piccola Ginevra Manganello. Gli specialisti proveranno a stabilire se l'inferno di fuoco e fumo sia stato innescato da una stufetta elettrica o da un condizionatore, così come sembrava assai probabile durante la notte e durante i primi accertamenti effettuati subito dopo che lo spaventoso incendio è stato circoscritto e domato. Ad incaricare il nucleo investigativo antincendio dei vigili del fuoco è stata la Procura di Agrigento, con a capo il procuratore capo Luigi Patronaggio, che ha aperto un fascicolo d'inchiesta - a carico di ignoti - per incendio ed omicidio colposo. Fascicolo di cui si sta occupando il pm di turno Maria Barbara Cifalinò che è giunta sul posto.

Gli ultimi focolai dell'incendio sono stati spenti poco dopo mezzanotte e mezza. Soltanto dopo il corpo di Ginevra Manganello, la bimba di due anni e mezzo morta nel rogo, è stato portato via dentro una bara bianca. La piccola ha perso la vita, mentre dormiva nel letto matrimoniale, al secondo piano dello stabile dove viveva la sua famiglia: otto persone, fra cui la mamma e i cinque fratellini, che sono rimasti senza casa. Il Comune, assieme alla cooperativa

Il Sole, ha trovato una sistemazione finché la palazzina di due piani resterà sotto sequestro e inagibile. "Quando l'edificio verrà dissequestrato, ci occuperemo dei lavori per restituirlo alla famiglia - ha spiegato nella notte il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino -. Come Comune ci faremo carico dei funerali e della sepoltura del piccolo angelo. Il giorno delle esequie sarà lutto cittadino. Dopo la tragedia di Ravanusa, anche per Palma di Montechiaro sarà un Natale triste, sospenderò tutti gli eventi e le iniziative di festa".