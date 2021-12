Bimba morta nell'incendio di casa, il prefetto: "C'è una famiglia intera senza casa e con un dolore insopportabile, saranno aiutati"

"La provincia vive un momento veramente difficile. Prima Ravanusa, adesso Palma di Montechiaro. Sono episodi diversi certo, ma anche in questo caso c'è stata una vittima innocente ed indifesa. Quanto è accaduto ieri sera, nel cuore di Palma di Montechiaro, dà l'idea della situazione e del contesto difficile in cui si è consumata la tragedia". Lo ha detto il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, lungo via San Giuseppe dove si è recata accompagnata dal questore Rosa Maria Iraci e del comandante provinciale dei carabinieri: il colonnello Vittorio Stingo. Le autorità - ossequiando quello che è un dovere morale - hanno portato, concretamente, vicinanza e solidarietà a Palma di Montechiaro e si sono recati lungo la scalinata dove sorge l'abitazione in cui ha perso la vita, rimanendo carbonizzata nel letto dove dormiva, Ginevra Manganello.

"Si tratta di un evento accidentale - ha aggiunto il prefetto Cocciufa - ma c'è, adesso, una famiglia intera senza casa e con un dolore insopportabile. Il sindaco Stefano Castellino e il dirigente dei Servizi sociali del Comune hanno manifestato la disponibilità del Municipio di continuare a seguire e ad aiutare queste persone che già erano attenzionate e, laddove possibile, aiutate".