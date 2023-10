Aggiudicati i lavori da oltre 3milioni di euro: contrada Ciotta-Facciomare verrà salvata dalla frana

I lavori sono stati aggiudicati. Contrada Ciotta-Facciomare, a Palma di Montechiaro, verrà salvata dalla frana. Degli interventi di messa in sicurezza e ripristino del versante si occuperà la ditta Aveni srl, per un importo di 3.289.434,65 euro al netto del ribasso del 13,260%.

I fondi - ben 5 milioni di euro - per i lavori di messa in sicurezza e ripristino del versante in frana di contrada Ciotta-Facciomare sono stati inseriti nel Dpcm dell'inizio di aprile 2019. A finanziarli è stato il dipartimento regionale Protezione civile. L'incarico per progettazione, indagini geologiche e geognostiche integrative è stato dato all'inizio di gennaio del 2021. Circa sette mesi addietro, il progetto è stato approvato. Ed è stato, quindi, il momento di affidare i lavori con procedura aperta. Nove le imprese che hanno presentato la loro offerte. E fra queste, a metà settembre scorso, l'ha spuntata la "Aveni srl".

Come da iter sono state attivate tutte le procedure di verifica e la ditta è risultata in regola. Adesso è il tempo dunque di attendere l'apertura del cantiere che permetterà di salvare contrada Ciotta-Facciomare.