Si oppone all'arresto, 17enne denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale

E’ stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale l’egiziano diciassettenne che doveva essere arrestato, in esecuzione di una misura cautelare in carcere emessa dal gup del tribunale per i minorenni di Messina, dai poliziotti del commissariato. Il ragazzino, in fase di notifica del provvedimento d’arresto da parte degli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro, ha opposto, e in maniera decisa, resistenza a pubblico ufficiale. Alla fine è stato, naturalmente, arrestato e trasferito all’istituto minorile di Palermo, ma anche deferito, alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Palermo, per resistenza a pubblico ufficiale.