Covid: 64 positivi in 5 giorni, Palma di Montechiaro verso la terza proroga di zona rossa

Castellino: "I contagiati sono 217. La situazione è sempre più grave e allarmante. Sono in costante contatto con l'Asp e la Regione per valutare i provvedimenti necessari da adottare, anche sulle scuole"

Palma di Montechiaro sembra andare, a passi decisi, verso una nuova - la terza - proroga della zona rossa anti-Covid. Oggi l'Asp ha comunicato al sindaco della città, Stefano Castellino, altri 24 nuovi positivi e 7 guariti. Un numero assai elevato di contagi: negli ultimi cinque giorni sono stati ben 64, con più del 20 per cento in età scolare.

"Gli attualmente positivi sono 217 - ha spiegato il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, - . La situazione è sempre più grave e allarmante. Sono in costante contatto con l'Asp e la Regione Siciliana per valutare i provvedimenti necessari da adottare, anche sulle scuole". Il sindaco di Palma non lo esclude, anzi sembra darlo quasi per scontato: "Attenzione - dice - possibile nuova proroga della zona rossa".