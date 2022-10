Turismo, programmazione europea, marketing e promozione del territorio: il sindaco nomina un esperto

Per i prossimi 14 mesi si occuperà - quale esperto del sindaco Stefano Castellino - di turismo, programmazione europea, marketing e promozione del territorio. Si tratta di Giuseppe Bracco, 30 anni, che si occuperà dei settori limitatamente ai compiti di indirizzo e programmazione. Ad incaricarlo è stato lo stesso primo cittadino di Palma di Montechiaro che ha specificato: "L'incarico è a tempo determinato, con decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione del disciplinare d'incarico e per la durata di 14 mesi; il compenso, al lordo delle ritenute fiscali, è convenuto in 696,30 euro mensili al lordo di ogni tributo e onere (se dovuti) che rimangono a carico dell?incaricato".

La decisione è stata presa perché, fra "le scelte programmatiche di questa amministrazione comunale - è stato scritto - sono volte a curare gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo sociale, economico, imprenditoriale e territoriale".