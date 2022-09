"Coltivava marijuana sativa in casa": nei guai pensionato di 58 anni

Coltivava marijuana sativa – piante alte due metri ciascuna – all’interno della sua abitazione. E’ per l’ipotesi di reato di “coltivazione illegale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” che un pensionato cinquantottenne di Palma di Montechiaro è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. A farlo sono stati, nelle scorse sere, a margine di una perquisizione domiciliare, i carabinieri della stazione cittadina, che è coordinata dal comando compagnia di Licata.

I carabinieri – nonostante non filtra nessuna indiscrezione sull’attività antidroga portata a termine – avevano, a quanto pare, dei sospetti sul fatto che il cinquantottenne pensionato custodisse della marijuana. E’ stata dunque messa a segno una perquisizione domiciliare e subito sono saltate fuori le piante, alte ben due metri ciascuna, di marijuana sativa. Le diverse piante sono state, naturalmente, subito poste sotto sequestro. Sono state portate in caserma, in attesa – come procedura investigativa esige – di essere sottoposte ad esami. I carabinieri di Palma di Montechiaro hanno informato la Procura di Agrigento ed è, appunto, scattata la denuncia a carico del cinquantottenne.

Non è chiaro – perché appunto l’attività investigativa viene svolta nel più stretto, anzi categorico, riserbo – se i carabinieri al cinquantottenne siano arrivati perché hanno visto strani movimenti da quell’abitazione. Le piante di marijuana, in stato rigoglioso: le piante erano alte appunto due metri, però c’erano e sono state sequestrate.