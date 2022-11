"Dodici involucri di cocaina in sala da pranzo", arrestato 37enne dopo una perquisizione

Al posto del sale o dello zucchero, in sala da pranzo, in un barattolo di plastica teneva 5 grammi di cocaina, suddivisi in 12 involucri in cellophane, pronti per lo spaccio. Ha 37 anni il palmese che è stato arrestato - con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio - dai carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro, con il supporto del nucleo Cinofili di Palermo.

I militari, nell’ambito di una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, hanno rinvenuto la roba grazie anche al fiuto del cane Aron.

Quanto trovato è stato immediatamente posto sotto sequestro in attesa di essere analizzato. L’arrestato, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento, è stato riportato nella sua dimora e posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

L'arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.