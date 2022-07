"Detenzione e vendita di cocaina", ricorso rigettato: palmese verrà estradato in Germania

La Corte di Cassazione ha confermato: il ricorso è stato rigettato. Il trentunenne di Palma di Montechiaro, Salvatore Sambito, verrà consegnato all'autorità tedesca - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - in relazione al mandato d'arresto europeo, a seguito della sentenza irrevocabile di condanna per detenzione e vendita di stupefacenti, tipo cocaina. Reato per il quale è stato condannato ad un anno e 11 mesi di reclusione.

Il palmese era stato arrestato - dalla polizia - all'inizio dello scorso maggio poiché trovato, a Palma di Montechiaro appunto, in possesso di 356,8 grammi di infiorescenze di marijuana, tre grammi di cocaina e di una “penna mono colpo”, da considerarsi arma clandestina.