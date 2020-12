Divampa l'incendio mentre l'auto è in marcia, salvo conducente

Divampa l’incendio mentre l’autovettura, una Mercedes classe E, è in marcia lungo la strada statale 115. Il conducente, un uomo di 57 anni, accorgendosi del fumo, riesce appena in tempo ad accostare e a lasciare l’abitacolo. Di fatto, l’uomo s’è messo in salvo e non ha corso alcun pericolo. Lungo la statale che collega Agrigento con Licata, scattato l’allarme, sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Licata e i carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro.

Nessun dubbio sul fatto che l’incendio sia divampato per cause accidentali. I carabinieri si sono occupati di gestire la circolazione stradale, evitando l’innescarsi di rischi e di incidenti, mentre i pompieri – idranti alla mano – hanno prima circoscritto e poi spento le fiamme che avvolgevano la Mercedes classe E. Lungo la statale si sono registrati rallentamenti alla circolazione stradale, ma i militari dell’Arma hanno provveduto a garantire la massima sicurezza per tutti gli automobilisti che erano di passaggio.