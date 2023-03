Notte di fuoco a Palma: brucia Mercedes di una coop agricola, danni anche ad un'altra auto e ai palazzi

Una Mercedes Gle, di proprietà di una società cooperativa agricola, completamente distrutta dalle fiamme. L’Opel Mokka, posteggiata a poca distanza, danneggiata nella parte posteriore e devastati dal fumo i prospetti di due abitazioni. E’ stata una notte d’inferno, quella fra giovedì e ieri, in via Fiume d’Italia a Palma di Montechiaro dove, scattato l’allarme, sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Licata e i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Licata. Le cause della scintilla iniziale, ieri, non risultavano essere chiare: si parlava genericamente di “cause in corso d’accertamento”. Certo invece che i danni provocati sono stati importanti, anzi pesantissimi.

La macchina della società cooperativa agricola, che ha sede appunto a Palma di Montechiaro, è risultata essere coperta da polizza assicurativa e questo, naturalmente, servirà a tamponare i danni.

I carabinieri, avviando le indagini, hanno identificato – si tratta di un passaggio di routine naturalmente - sia il presidente della società, un trentaquattrenne, che il socio amministratore, un trentatreenne. Palmesi che verranno sentiti anche per capire se, di recente, abbiano avuto o meno qualche problema o dissidio. Si tratta, anche in questo caso, di passaggi ordinari delle investigazioni. Anche se appunto le cause del rogo non sono chiare e tutte le ipotesi investigative sono, pertanto, apertissime.

A subire gravi danni è stata comunque anche la proprietaria dell’Opel Mokka, nonché delle abitazioni i cui prospetti sono stati anneriti da fuoco e fumo.

I carabinieri, nonostante il riserbo investigativo sia massimo, pare che abbiano accertato la presenza, lungo via Fiume d’Italia, di sistemi di videosorveglianza. Ed proprio da quei filmati che, verosimilmente, gli investigatori inizieranno a lavorare, per provare a fare chiarezza su quanto ha innescato la scintilla iniziale di quello che è stato un importante incendio.