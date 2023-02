Avviato il consolidamento del costone Orti, si pensa anche al ripristino dell'antico cammino del duca Giulio Tomasi

Hanno preso il via oggi, a Palma di Montechiaro, i lavori di consolidamento del costone di contrada Orti che è sottostante al palazzo Ducale e alla villa comunale. Il progetto dovrebbe essere ultimato nel giro di sei mesi. "Il finanziamento è di due milioni di euro, speriamo nel giro di sei mesi di concludere i lavori stante la difficoltà del cantiere che è in luoghi di difficile accesso. Speriamo anche, in collaborazione con la Sovrintendenza, di poter ripristinare l'antico cammino che il duca Giulio Tomasi percorreva da palazzo Tomasi fino alla grotta del rito, che rappresentava, per Palma, la grotta della Natività - ha spiegato il sindaco Stefano Castellino - . E' questa l'ennesima posa della prima pietra. Verrà consolidato il costone, finalmente gli immobili potranno essere risanati e avremo anche un belvedere che ci consentirà di vedere il Mediterraneo e, alle spalle, i luoghi del 'Il Gattopardo'. Ringrazio l'ufficio tecnico perché senza di loro non si poteva raggiungere questo traguardo. Ringrazio anche l'ex presidente Musumeci per il finanziamento e all'attuale affinché si possa continuare in quel percorso di crescita che Palma di Montechiaro aspettava da tantissimi anni".