Quell'autovelox collocato per prevenire incidenti stradali: 690 multe in neanche tre mesi

E' entrato in funzione il 26 settembre scorso. Alla fine dell'anno, in circa 3 mesi quindi, sono state ben 690 le contravvenzioni elevate - dalla polizia municipale - per eccesso di velocità. Si tratta dell'autovelox installato lungo l'ex strada statale 115, in territorio di Palma di Montechiaro. Una scelta che venne fatta, venne riferito allora dal sindaco Stefano Castellino, per evitare il ripetersi di incidenti in quel tratto di strada dove il limite massimo è di 50km/h. Si tratta di un tratto urbano dove c'è ingresso ed uscita da attività e da lotti privati.

Il Comune ha affidato il servizio di stampa e postalizzazione dei ben 690 verbali per violazione al codice della strada alla ditta Compunet di Catania.