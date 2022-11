L'auto finisce dentro un tombino, automobilista cita il Comune in giudizio

Finisce in un tombino per la raccolta delle acque reflue, privo dell'indispensabile griglia, e chiede un risarcimento dei danni subiti - pari a 3.714 euro - dalla sua Volkswagen Polo. Un palmese ha citato il Comune dinanzi al giudice di pace. L'udienza si terrà il primo dicembre.

L'incidente si è verificato il 24 settembre, alle ore 23 circa, nel tratto di strada tra via Calamandrei e via Lenin. Secondo il cittadino-automobilista, "la colpa del sinistro stradale è da attribuire al Comune di Palma di Montechiaro per la mancata manutenzione, vigilanza e controllo delle strade". L'ente ha deciso di costituirsi nel giudizio, dinanzi al giudice di pace di Agrigento, per resistere alle pretese "poiché infondate in fatto e in diritto" - scrivono dal Municipio - . Il mandato di rappresentanza e difesa del Comune è stato conferito all'avvocato Costanzino Calogero Siddaharta, del foro di Sciacca, professionista iscritto nell'elenco dei fiduciari.