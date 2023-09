Alimenti scaduti in vendita in un mini market, sequestro e maxi sanzione per commerciante

Sequestrati 40 chili di alimenti scaduti e riscontrate diverse violazioni alle norme igienico-sanitarie. I carabinieri dell'Ispettorato del lavoro di Agrigento hanno ispezionato un mini market di Palma di Montechiaro. Lo hanno fatto insieme ai militari dell'Arma del paese e al personale dell’azienda sanitaria provinciale.

A finire nei guai è stato il titolare del mini market, un cinquantacinquenne di Palma di Montechiaro che, secondo l'accusa formalizzata, aveva messo in vendita 40 chili di alimenti con la data di scadenza superata anche di giorni, quindi, non più idonei al consumo. I cibi sono stati sequestrati e consegnati ad una ditta specializzata per la distruzione. Il personale dell’Asp, nel corso del sopralluogo, ha rilevato in alcuni locali delle carenze igienico-sanitarie. Elevata una sanzione di 20.000 euro.

Già nei giorni scorsi, a Palma di Montechiaro, erano stati scoperti - in un altro supermercato - dei lavoratori in nero e diverse irregolarità.