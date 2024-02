Aggredito e picchiato durante la sfilata dei carri di Palma di Montechiaro, 8 punti di sutura al 20enne ferito

Non soltanto Ravanusa e la 16enne di Campobello di Licata ferita con un'arma da taglio. Ma anche a Palma di Montechiaro. Un ventenne è stato aggredito e picchiato da un giovane, che indossava una maschera, durante la calca della sfilata dei carri allegorici. E il ragazzo, residente a Palma di Montechiaro, è finito al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata dove i medici gli hanno applicato più punti di sutura e lo hanno giudicato guaribile in una decina di giorni.

Anche in questo caso la lite, ben presto trasformatasi in aggressione, è avvenuta durante la serata del martedì grasso. Stando a quanto è stato accertato - anche se il ventenne, al momento, non ha formalizzato nessuna denuncia a carico di ignoti - durante la sfilata dei carri per il Carnevale Palmese, all'improvviso, si è innescata una lite fra persone mascherate che stavano partecipando a quella che doveva essere una serata di sano divertimento e svago. Lite che non è stata soltanto verbale perché, anche in questo caso, si è passati ai fatti: il ventenne è stato aggredito e picchiato.

Subito soccorso, il giovane palmese è stato portato all'ospedale di Licata dove i medici lo hanno sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari. Il ragazzo ha riportato diverse ferite lacero-contuse e i medici gli hanno applicato 8 punti di sutura. Il ragazzo, almeno per il momento, ha riferito alle forze dell'ordine di non voler formalizzare querela nemmeno a carico di ignoti.

