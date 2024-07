Multato per mancanza di assicurazione si scaglia contro i poliziotti: arrestato 47enne

Viene fermato e controllato, per strada, in centro, dagli agenti del commissariato. Subito emerge che l'autovettura era senza alcuna copertura assicurativa. Inevitabile la sanzione di oltre 800 euro. Una multa che al quarantasettenne di Palma di Montechiaro non è affatto andata giù tant'è che, all'improvviso, s'è scagliato contro i poliziotti e li ha aggrediti. È in flagranza di reato - per le ipotesi di lesioni personali, resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale - che il 47enne è stato arrestato. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, l'uomo è stato posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

Gli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro sono stati refertati dai medici e hanno riportato pochi giorni di prognosi.

Quanto è avvenuto a Palma di Montechiaro, così come è già successo a Licata o ad Agrigento, non è affatto una novità. Ci sono gli automobilisti e gli scooteristi che, per un motivo o per un altro, anziché accettare la contravvenzione, danno in escandescenze e aggrediscono le forze dell'ordine.

