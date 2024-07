L'accoltellamento fra fratelli, i carabinieri ritrovano e sequestrano parte di un coltello da cucina sporco di sangue

È stato recuperato, e posto sotto sequestro, il coltello da cucina - o meglio una parte del coltellaccio - che sarebbe stato utilizzato per accoltellare all'addome il fratello. La parte di lama ritrovata è risultata essere sporca di sangue, dovrà essere analizzata per stabilire se effettivamente quelle tracce ematiche appartengano o meno alla vittima. Va avanti l'inchiesta dei carabinieri che si stanno occupando, con il coordinamento della procura della Repubblica di Agrigento, dell'accoltellamento fra fratelli avvenuto domenica sera a Palma di Montechiaro.

I militari dell'Arma dopo essere intervenuti sul posto e aver facilitato i soccorsi del ferito che ha riportato ferite all'addome, hanno ricostruito la dinamica di quello che è accaduto e che, solo per miracolo, non s'è trasformato in una tragedia. Accertata la ricostruzione dell'episodio di violenza, è stata formalizzata la denuncia del 45enne che stando appunto alle ricostruzioni investigative avrebbe accoltellato il fratello più piccolo. Ma le indagini sono andate avanti. E questo ha permesso di ritrovare la parte del coltello da cucina che sarebbe stata utilizzata per colpire il 44enne che dopo un primo accesso all'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata è stato trasferito al "San Giovanni di Dio" di Agrigento.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.