"Ha accoltellato per futili motivi il fratello più piccolo": 45enne denunciato alla procura

Lesioni personali e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. È per queste ipotesi di reato che il quarantacinquenne di Palma di Montechiaro è stato denunciato, dai carabinieri, alla procura della Repubblica di Agrigento. Si tratta dell'uomo che ieri sera si sarebbe scagliato contro il fratello, accoltellandolo. I due, stando a quanto è emerso, avevano avuto una discussione, forse l'ennesima, per questioni verosimilmente economiche. Motivi che sarebbero stati ritenuti comunque futili. Dalle parole - accuse e minacce - si è ben presto, purtroppo, passati ai fatti: vi sarebbe stata infatti una colluttazione fra fratelli ed è a margine dello "scontro fisico" che il quarantacinquenne avrebbe sferrato delle coltellate al fratello più piccolo.

Il quarantaquattrenne è stato ricoverato all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove è stato trasferito dall'azienda ospedaliera San Giacomo d'Altopasso dove era stato portato in primissima battuta. L'uomo avrebbe delle gravi ferite all'addome, ma - stando a quanto emerge dalla struttura sanitaria di contrada Consolida - non dovrebbe essere in pericolo di vita.

I carabinieri, intervenuti in maniera fulminea ieri sera in via Germania, hanno subito ricostruito cosa sarebbe accaduto fra i due fratelli, hanno informato il sostituto procuratore di turno che, come da routine, ha aperto un fascicolo d'inchiesta sull'episodio di violenza. Poi, poche ore dopo, è stata appunto formalizzata la denuncia, in stato di libertà, del quarantacinquenne palmese.

