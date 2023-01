In fiamme auto di bracciante agricolo: si indaga sulle cause

Incendio di origine incerta, in via Pitrè, a Palma di Montechiaro: la Fiat Multipla di proprietà di un bracciante agricolo di 45 anni è andata in fiamme.

Ad accorgersi del rogo sono stati alcuni residenti che, dopo avere notato una colonna di fumo, hanno chiamato i pompieri.

I vigili hanno spento le fiamme che hanno danneggiato la parte anteriore del veicolo.