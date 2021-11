"Finte assunzioni di centinaia di braccianti per truffare l'Inps", in 57 dal gup

Falsi contratti di affitto dei terreni e assunzioni "fantasma" di centinaia di braccianti agricoli per truffare l'Inps e indurlo a erogare le relative prestazioni assistenziali: la Procura di Agrigento chiede 57 rinvii a giudizio e la vicenda approda in aula per l'udienza preliminare.

Al centro dell'inchiesta l'azienda "Di Sazio Luigi", di Licata, che sarebbe stata gestita formalmente da due imputati mentre ad occuparsi di tutto sarebbero stati altri quattro. L'importo del presunto raggiro ammonta a 400mila euro. I fatti al centro del processo risalgono agli anni 2013 e 2014.

L'udienza preliminare, in programma davanti al giudice Micaela Raimondo, è slittata due volte per alcuni difetti di notifica ed è stata aggiornata al 6 dicembre. I difensori (fra gli altri, gli avvocati Giuseppe Cacciatore, Francesco Scopelliti, Santo Lucia e Liliana Azzarello) potranno scegliere il giudizio abbreviato o il patteggiamento. In caso contrario sarà il giudice a pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio.

Ecco l'elenco degli imputati: Angela Amato, 68 anni; Carmelo Amato, 50 anni; Maria Amato, 38 anni; Rosario Barragato, 49 anni; Giuseppe Bordino, 67 anni; Giovanni Cammalleri, 47 anni; Calogera Castellino, 45 anni; Liliana Castronovo, 51 anni; Salvatore Castronovo, 50 anni; Calogero Gioacchino Condello, 56 anni; Salvatore Corrente, 56 anni; Nabil Dahhan, 39 anni; Rosa Di Miceli, 55 anni; Vincenzo Di Rosa, 52 anni; Luigi Di Sazio, 29 anni; Salvatore Di Sazio, 41 anni; Enza Falsone, 51 anni; Michele Cristian Falsone, 37 anni; Angela Favara, 47 anni; Alfonsa Fonti, 65 anni; Arcangelo Gangi, 44 anni; Giovanni Greco, 25 anni; Rosa Maria Ingrao, 47 anni; Domenico La Gaetana, 47 anni; Antonio La Rocca, 53 anni; Angelo Lauria, 31 anni; Enzo Lauria, 51 anni; Rosa Lauricella, 37 anni; Rosario Lauricella, 37 anni; Rosario Lo Giudice, 57 anni; Michele Mancuso, 37 anni; Carmela Messana, 53 anni; Salvatore Morgana, 53 anni; Vasile Negoita, 39 anni; Costel Onicel, 49 anni; Calogero Paternò, 42 anni; Giuseppe Prutti, 48 anni; Giovanna Racalbuto, 41 anni; Nelu Raducanu, 46 anni; Giuseppe Rallo, 28 anni; Giovanna Ribbisi, 49 anni; Gaspare Ruffino, 54 anni; Calogero Ruggeri, 52 anni; Calogero Sambito, 51 anni; Gianluca Sambito, 39 anni; Gaetano Sanfilippo, 68 anni; Salvatore Sambito, 40 anni; Francesca Savaia, 40 anni; Nazareno Scarnà, Nazareno Sciarrotta, 53 anni; Maria Rosaria Sedita, 44 anni; Adrian Serban, 47 anni; Rosalinda Vita Spinelli, 39 anni; Giuseppe Vinciguerra, 26 anni e Angela Zarbo, 53 anni.