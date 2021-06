"Ferì il genero con una sega", pena ridotta in appello per 65enne

Il palmese Luigi Bracco, già condannato per tentato omicidio ai danni di Epifanio Cammarata, lo avrebbe colpito con un serracolo dopo averlo incontrato davanti a una macelleria. I giudici gli infliggono 5 mesi e 10 giorni (10 mesi in primo grado) per una parziale assoluzione e il riconoscimento delle attenuanti della provocazione