Duplice omicidio per un trattore, indagato ai domiciliari dopo 6 mesi

Il gip sostituisce la misura cautelare per il 64enne Angelo Castronovo, arrestato solo per un giro di armi ma accusato pure dei due delitti

Arresti domiciliari, dopo 6 mesi di carcere, per il palmese Angelo Castronovo, 64 anni, di Palma di Montechiaro, arrestato il 30 luglio dalla squadra mobìle nell'ambito dell'inchiesta su una faida, che avrebbe provocato due omicidi come conseguenza del furto di un trattore.

Il gip Stefano Zammuto, al quale si è rivolto il difensore, l'avvocato Santo Lucia, ha sostituito la misura del carcere con gli arresti in casa ritenendo che le esigenze cautelari, col decorso del tempo, si siano affievolite. La decisione, peraltro, è stata adottata anche in ragione di alcuni problemi di natura familiare.

L'inchiesta ha fatto luce su una vera e propria faida che, fra il 2015 e il 2017, ha provocato due omicidi. Ad innescare la violenza sarebbe stato il furto di alcuni attrezzi agricoli. Teatro della vicenda è Palma dove il 9 novembre del 2015 e il 22 agosto del 2017 vengono messi a segno due agguati. Del primo ne fa le spese Enrico Rallo, trentanovenne colpito da numerosi colpi di arma da fuoco nei pressi di un bar. Ad ucciderlo, secondo la Procura, sarebbero stati lo stesso Castronovo e Salvatore Azzarello, 37 anni.

Secondo i pm, la morte di Rallo sarebbe stata vendicata da alcuni parenti e amici che decisero di uccidere Azzarello: Giuseppe Rallo, 27 anni; Ignazio Rallo, 39 anni; Roberto Onolfo, 27 anni e Castronovo che avrebbe partecipato al fine di allontanare i sospetti da sè. Tuttavia Castronovo è stato arrestato solo per un giro di armi connesso all'indagine perchè il gip ha ritenuto che gli indizi di colpevolezza per i due omicidi non fossero sussistenti.