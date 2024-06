Picchia i genitori e gli estorce i soldi per la droga, 50enne ai domiciliari

Ai domiciliari con l'accusa di maltrattamenti ed estorsione: un cinquantenne di Palma di Montechiaro finisce ristretto in una comunità dopo le denunce degli anziani genitori che lo hanno accusato di ripetute aggressioni e minacce che avevano come finalità quella di fargli consegnare del denaro per comprarsi la droga.

Il giudice, dopo l'interrogatorio di garanzia nel quale è stato assistito dal suo difensore, l'avvocato Giuseppe Vinciguerra, ha confermato il provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti ovvero i domiciliari in una struttura di recupero a Santa Margherita Belice.

L'ordinanza cautelare, richiesta dal gip, è scattata dopo una serie di presunte violenze di cui i due anziani genitori sarebbero stati vittime.